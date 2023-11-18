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В Миколаєві планують облаштувати простір, який стане центром творчості та самореалізації для місцевої молоді.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в інтерв'ю виданню Pragmatika.

Проєкт планують реалізувати за кошти міського бюджету та міжнародної донорської допомоги. Міська рада вже узгодила співфінансування проєкту, а донор забезпечить простір меблями та обладнанням. Мета ініціативи — створити простір, де молодь може реалізовувати свої ідеї та активно залучатися до громадського життя міста.

— Створення міського молодіжного простору для нас є амбітним завданням. З початком повномасштабної війни велика кількість молоді поїхала з міста, є в нас і пошкоджені обстрілами заклади культури. До того ж зараз школярі навчаються онлайн, тому соціалізації та всебічного розвитку їм не вистачає. Про це свідчать і їхні коментарі в соціальних мережах: вони запитують, коли вже в місті відновить роботу якийсь заклад, або пишуть про те, що їм не вистачає активностей, — розповідає мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич, наголосив на його важливості в контексті забезпечення повноцінного розвитку молоді в умовах сучасності. Крім того, очікується, що молодь буде активно залучена до процесу створення та наповнення простору ідеями та активностями, що відповідають їхнім потребам та інтересам.

— Наразі в нас є попередні домовленості з однією з організацій щодо співфінансування цього проєкту. Найближчими тижнями ми вже оформимо ці домовленості документально. Донор для молодіжного простору закупить меблі та все необхідне обладнання, а міська рада відремонтує приміщення. Ми хочемо, щоб цей простір став центром творчості, самореалізації та залучення молоді до громадського життя в Миколаєві. Власне, вже залучаємо молодь до його створення, щоб саме ті хлопці й дівчата, які там будуть реалізовувати свої ідеї, допомогли нам створити цей центр для них, наповнити його необхідними сенсами, — пояснює мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві оголосили переможців конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища, присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації.