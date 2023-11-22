Королівство Данія розглядає початок співпраці з Миколаєвом в сфері кораблебудування, як тільки це дозволить військова ситуація в Україні. Він вважає, що миколаївські заводи можуть стати конкурентами суднобудівним Польщі, Кореї та Китаю.

Про це в інтервʼю «Економічній правді» розповів посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

За словами посла, миколаївські суднобудівні заводи можливо модернізувати, аби вони вони були конкурентоспроможні на міжнародному рівні. Зокрема, серед містян є фахівці, які мають бути до цього залучені.

— Вони можуть конкурувати з верфями Польщі, Кореї, Китаю і ми не бачимо причин, чому б їм цього не робити. У вас є хороші спеціалісти, зварювальники, сильні традиції. Звичайно, зараз це складно через військову ситуацію. Порт заблокований, не можна вводити і виводити судна, але згодом, сподіваюся, місто знову стане містом суднобудівників. Думаю, тут є величезний потенціал. Данські компанії готові допомогти в цьому, — заявив Олє Егберг Міккельсен.

Наразі сама Данія не будує кораблі, проте має військово-морські конструкторські бюро, морських інженерів і потужні традиції судноплавства. За допомогою цих ресурсів відновлення суднобудівної сфери може бути можливим і в Миколаєві.

— Близько 10% світової торгівлі здійснюється данськими суднами. Тож ми бачимо багато можливостей для співпраці, для взаємодії, яка була б взаємовигідною. У світі багато українських моряків, тому вже зараз є точки дотику. Ми розглядаємо наше партнерство з Миколаєвом як таке, що може стимулювати і повернути суднобудівну традицію до міста, — додав він.

Наразі країна веде перемовини з керівництвом університету кораблебудування імені адмірала Макарова, який був частково пошкоджений обстрілом з боку РФ. Данія залучена до відновлення закладу, адже, за словами посла Олє Егберга Міккельсена, це поверне молодь та створить місця для навчання іноземних студентів, що послугує додатковим джерелом доходів.

Як відомо, на території Миколаєва розташовані три суднобудівні заводи: ДП «Миколаївський суднобудівний завод», ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» та ТОВ «Суднобудівний завод «Океан».

З усіх трьох, колись містоутворюючих підприємств, повноцінно сьогодні працює лише одне — завод «Океан». Цілісний майновий комплекс суднобудівного заводу «Океан» було продано на аукціоні 3 грудня 2018 року за 122 мільйони 195 тисяч гривень компанії «Торговий дім «Аннона». Новий власник взяв на себе зобов'язання виплатити колишнім працівникам заводу заборгованість із заробітної плати на загальну суму близько 100 мільйонів гривень, що було зроблено за кілька місяців після покупки. Новий власник заводу Василь Капацина взявся до відновлення роботи суднобудівного заводу. У 2019 році ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» отримав першие держзамовлення — ремонт земснаряду для Адміністрації морських портів України, також було укладено контракт із голландською судноплавною компанією «Eurobulk» на будівництво двох суховантажних барж та модернізацію суховантажу класу річка-море. Також повідомлялося, що завод «Океан» уклав контракт на добудову двох суховантажних суден типу «Буг». «Чорноморський суднобудівний завод» збанкрутував та був ліквідований. Група Smart Holding, куди входив ЧСЗ, пояснила це «припиненням фінансування державної програми будівництва серії кораблів класу «корвет» та політичного тиску» на опозиційного до п'ятого президента Петра Порошенка політика Вадима Новинського, який був бенефіціаром заводу. Щодо ДП «Миколаївський суднобудівний завод», то це підприємство сьогодні простоює без замовлень. Раніше глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив думку, що завод більше не здатний будувати кораблі з низки причин: застаріле обладнання, відсутність кваліфікованих кадрів, фінансові проблеми, а також конкуренція, що зростає, у вигляді двох інших заводів «Океан» і «Нібулон» у Миколаєві. На думку нардепа, територію можна перетворити на технопарк.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.