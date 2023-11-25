В селі Степове Миколаївської області підрахували суму збитків, завданих ракетним ударом з боку російських окупантів.

Сума склала 2 мільйони 910 тисяч 700 гривень, про що йдеться в статті «НикВести» «Степове. Які перспективи відновлення та розвитку громади».

Удар по селу стався 18 жовтня 2023 року. Влучання зафіксовано по закладу харчування в селі Степове. Тоді під завалами загинула одна людина, і ще одна отримала поранення.

Внаслідок удару було пошкоджено 5 обʼєктів інфраструктури комунальної власності громади, 9 обʼєктів інфраструктури державної власності ДП Племрепродуктор «Степове» та 75 приватних житлових будинків.

— На нашу Степівську громаду був приліт чотирьох «Іскандерів», внаслідок чого були зруйновані житлові будівлі мешканців нашої громади та соціальну сферу нашого Степового. В основному зруйнували торгові точки. Люди, які закупали продукти зараз трохи страждають від цього. Але життя потихеньку налагоджується, і ми трохи оговтуємось від цих наслідків, – розповів секретар Степівської сільської ради Віктор Федюк.

Серед обʼєктів власності громади, на відновлення яких необхідно майже 3 мільйона гривень, голова ОТГ назвав:

ліцей – 1 493 000 гривень,

дитячий садок – 469 300 гривень,

бібліотека – 726 400 гривень,

Степівська сільська рада – 122 000 гривень,

амбулаторія – 100 000 гривень.

На засіданні сесії Степівської сільради, яка відбулась 7 листопада, було прийнято рішення про виділення коштів для відновлення об'єктів громади на загальну суму у 2 мільйони 810 тисяч 700 гривень. Частково ці кошти надасть громада, ще одну частину суму виділять з додаткової дотації з державного бюджету.

Нагадаємо, 22 листопада росіяни завдали ракетного удару за межами населеного пункту у Вознесенському районі.