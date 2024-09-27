У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У четвер, 26 вересня, на Миколаївщині у Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку і Центр соціальної адаптації та життєстійкості.

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, проєкти реалізували за кошти міжнародних донорів Уряду королівства Данії та Швеції.

На відкриття запросили представників Миколаївської обласної військової адміністрації, Офісу Посольства Данії в Миколаєві, ПРООН в Україні та Агенції регіонального розвитку Миколаївщини.

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов, зазначив, що наприкінці 2023 року Коблівську громаду відібрали ПРООН та військова адміністрація для реалізації проєктів, які спрямовані на розбудову і посилення органів місцевого самоврядування.

«І ми вже зараз бачимо результат плідної, конструктивної співпраці. Це здорово, коли громади нас чують і включаються у процес. Шукають донорів та комунікують з ними напряму», — сказав Олександр Корольов.

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Коблівський сільський голова Володимир Панич підкреслив, що реалізація цих проєктів супроводжувалась методично-консультаційною підтримкою й експертами, а також навчанням фахівців установ сільської ради.

«В Офісі ми створили чотири робочих місця. Це проєктні менеджери, які працюватимуть із заявами та залучатимуть гранти. Вони посилять нашу спроможність у відновлені громади та її повоєнній розбудові. А у Центрі соціальної адаптації та життєстійкості жителі громади знаходитимуть заняття для власного розвитку й підтримки ментального здоров'я. Дякуємо Уряду Королівства Данія та Швеції за допомогу!» – розповів Володимир Панич.

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Офіс підтримки та розвитку Коблівської громади став п'ятим в області, який запрацював під час повномасштабної війни. Робота з напрацювання й відкриття нових майданчиків для взаємодії органів місцевого самоврядування, громадського сектору та міжнародних донорів триватиме й надалі.

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У Коблівській громаді відкрили Центр соціальної адаптації та життєстійкості. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У Коблівській громаді відкрили Центр соціальної адаптації та життєстійкості. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація У Коблівській громаді відкрили Центр соціальної адаптації та життєстійкості. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація У Коблівській громаді відкрили Центр соціальної адаптації та життєстійкості. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація У Коблівській громаді відкрили Офіс відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, 20 вересня, у місті Первомайськ урочисто відкрили Офіс відновлення та розвитку територіальної громади.