В Нечаянському ліцеї на Миколаївщині за ₴34,5 млн хочуть збудувати укриття на 150 осіб

Укриття. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської ОВА оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття в ліцеї у селищі Нечаяне вартістю понад 34,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

За даними, що містяться в інформаційній системі управління освітою, в ліцеї наразі навчається 221 учень, кількість персоналу — 43 особи.

Згідно з інформацією з платформи «DREAM», захисна споруда у Нечаянському ліцеї буде розрахована на укриття 150 осіб, серед яких школярі, вчителі та інший персонал навчального закладу. Це дозволить забезпечити учням можливість очного навчання у дві зміни.

Так має виглядати укриття у нечаянському ліцеї. Фото з системи Dream

«Захисна споруда являє собою окремо розташовану, занурену в землю споруду. Це сучасна споруда цивільного захисту для забезпечення очного освітнього процесу та захисту населення. Укриття буде розташовано на території школи, що дає можливість безперешкодного доступу з приміщення школи до укриття», — йдеться в описі проєкту.

Для спуску маломобільних груп населення до сховища переможець тендеру встановить вертикальну підіймальну платформу. Також передбачено влаштування тактильних плиток, табличок шрифтом Брайля та звукових маячків.

План укритя у нечаянському ліцеї. Скриншот з проєктної документації

Завершити будівництво ПРУ планують до 31 грудня 2025 року. Торги відбудуться 25 жовтня.

Раніше, уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

Зазначимо, що нещодавно у Березанці підтопило протирадіаційне укриття в школі, готовність якого у березні цього року перевіряли депутати та керівництво Миколаївської області. На ремонті роботи було витрачено 18 мільйонів гривень.

Читайте репортаж «МикВісті» «Або дві стіни, або виходь на вулицю». Чому влада Южноукраїнська за понад два роки війни не збудувала для громади жодного укриття?».