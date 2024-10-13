«Є вкрай важливим», — надреп Чорноморов прокоментував рішення ВР про підвищення цін на виноробну продукцію

Бочки, в яких зберігають вино. Архівне фото «МикВісті»

В Україні зміняться мінімальні роздрібні ціни для вин виноградних та іншої виноробної продукції. Така норма закладена у законі про підняття податків (№11416-д), який 10 жовтня ухвалила Верховна рада. Це принесе у держбюджет 2 мільярди гривень.

Про це повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов.

«В боротьбі за підтримку виноробної галузі ми з колегами підтримали один з законопроектів в який було запропоновано та підтримано підвищення мінімальних цін на вино та виноробну продукцію», — зазначив нардеп.

За його словами, це сприятиме боротьбі з нелегальним ринком та сприятиме наповненню державного бюджету.

«Це рішення є вкрай важливим для боротьби з нелегальним ринком, який завдає шкоди державному бюджету. За дослідженнями, лише за останні два роки нелегальний ринок алкоголю сягнув близько 40%, що призвело до втрати 15 мільярдів гривень надходжень», — розповів Артем Чорноморов.

Олександр Гайду, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, прокоментував зміни. Він зазначив, що не чекаючи рішення Уряду в Україні збільшиться на 50% розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін для вин виноградних та іншої виноробної продукції.

« зросли витрати на виробництво виноробної продукції через подорожчання енергоносіїв (природний газ, паливно-мастильні матеріали, електроенергія), підвищення цін на комплектуючі, зростання витрат на оплату праці та інфляція. Тому сьогодні перегляд мінімальних роздрібних і оптових цін на виноробну продукцію є нагальною потребою», — зазначив Олександр Гайду.

За його словами, наявна вартість не покриває реальних витрат виробників на виробництво та реалізацію виноробної продукції.

«Надіюсь що таке збільшення дозволить підтримати виноградарів, забезпечивши їм можливість продавати свій виноград за вигіднішими цінами. Це зупинить масове викорчовування виноградників і створить умови для нових інвестицій у галузь», — написав Олександр Гайду.

Зазначимо, що майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали законопроєкт №11416д про підвищення податків.

Серед депутатів, які представляють інтереси виборців в Миколаївській області, підтримали законопроєкт: Давид Арахамія, Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Артем Чорноморов, Ірина Кормишкіна, Максим Дирдін, Ігор Негулевський та Ірина Мошенець. Відсутнім під час голосування був Ігор Копитін.

Нагадаємо, що згідно з розмахуваннями голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів гривень.

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