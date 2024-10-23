Робот «Тарган»: винахід українських інженерів допоможе військовим перевозити вантажі

робот«Тарган» допоможи військовим перевозити вантажі. Фото: пресслужба міністерства оборони України

В Міністерстві оборони України офіційно дозволили для використання у війську безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Робот розроблений українськими інженерами, і допомагатиме військовим перевозити вантажі, доставляти провізію та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що комплекс має компактні розміри, що дозволяє легко транспортувати його в мікроавтобусі або на автомобільному причепі, при цьому він здатний перевозити до 200 кг вантажу.

Крім того, «Тарган» може використовуватись для доставки боєприпасів, продуктів харчування та спорядження, що робить його універсальним помічником на полі бою. Завдяки безшумному електричному двигуну, великим гумовим колесам та конструктивним особливостям робот може рухатися непомітно на значні відстані, що підвищує його ефективність і безпеку.

Нагадаємо, що Україна почала видавати гранти на виробництво ракет, активно розвиваючи ринок боєприпасів та створюючи інноваційні інкубатори для тестування нових технологій на полі бою.

Раніше інформували, що українські морські дрони за рік уразили сім суден Чорноморського флоту РФ.

Крім того, в Україні створили рацію Himera, яку не глушать російські засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, в Україні на базі оборонного кластера Brave 1 створили захист від російських тепловізорів і дронів з тепловізійними камерами — так званий плащ-невидимку. Він блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.