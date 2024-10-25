Одеська політехніка увійшла до списку університетів, де з'являться стартап-школи

Михайло Федоров розповів про стартап-школи. Фото з відкритих джерел

Одеська політехніка увійшла до переліку українських університетів, на базі яких створять мережу «Стартап-школа — інкубатор — акселератор».

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, стартап-школи з'являться також у Національному авіаційному університеті, Вінницькому національному технічному університеті, Київському академічному університеті, Сумському державному університеті та Дніпровській політехніці.

Федоров акцентував увагу, що у цих університетах є розвинена інноваційна інфраструктура та досвід співпраці з бізнесом. Він впевнений, що це дозволить студентам розвивати власні ідеї, створювати стартапи та виводити їх на ринок. В той же час, школи надаватимуть студентам менторську підтримку та допомогу в залученні інвестицій.

«У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї», — зазначив він.

За словами міністра, проєкт, якій здійснюється спільно з Міністерством освіти і науки, стане частиною економічного відновлення України.

Нагадаємо, що Україна почала видавати гранти на виробництво ракет, активно розвиваючи ринок боєприпасів та створюючи інноваційні інкубатори для тестування нових технологій на полі бою.