Одеська політехніка увійшла до списку університетів, де з'являться стартап-школи
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- Світлана Іванченко
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20:06, 25 жовтня, 2024
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Одеська політехніка увійшла до переліку українських університетів, на базі яких створять мережу «Стартап-школа — інкубатор — акселератор».
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Крім того, стартап-школи з'являться також у Національному авіаційному університеті, Вінницькому національному технічному університеті, Київському академічному університеті, Сумському державному університеті та Дніпровській політехніці.
Федоров акцентував увагу, що у цих університетах є розвинена інноваційна інфраструктура та досвід співпраці з бізнесом. Він впевнений, що це дозволить студентам розвивати власні ідеї, створювати стартапи та виводити їх на ринок. В той же час, школи надаватимуть студентам менторську підтримку та допомогу в залученні інвестицій.
«У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї», — зазначив він.
За словами міністра, проєкт, якій здійснюється спільно з Міністерством освіти і науки, стане частиною економічного відновлення України.
Нагадаємо, що Україна почала видавати гранти на виробництво ракет, активно розвиваючи ринок боєприпасів та створюючи інноваційні інкубатори для тестування нових технологій на полі бою.
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