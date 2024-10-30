На Миколаївщині 71 школа отримає від ЮНІСЕФ кошти на підготовку до зими та ремонт їдалень

Урок в укритті миколаївського ліцею №55, архівне фото МікВісті

ЮНІСЕФ виділяє понад 203 мільйони гривень на підтримку 700 українських шкіл, для підготовки їх до зими та модернізації шкільних їдалень. У Миколаївській області фінансування отримає 71 школа.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

За інформацією МОН, кожен заклад отримає понад 290 тисяч гривень. До 83 тисяч гривень можна буде спрямувати на ремонт та оснащення шкільних їдалень.

«Спільна мета уряду і донорів — забезпечити безперервність освіти та створити комфортні умови для навчання, особливо в зимовий період, підсилюючи ті школи, які попри складні виклики війни продовжують надавати освіту очно. Під час розподілу коштів комісія акцентувала увагу на тому, що потрібно охопити якомога більше громад у кожній області. Це дало змогу забезпечити підтримку не лише великим громадам, а й меншим населеним пунктам», — зазначила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Джон Маркс, заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні, підкреслив, що допомога дасть можливість школам продовжувати навчання у зимовий період.

«Ця фінансова підтримка допоможе школам краще підготуватися до зимового сезону, а отже, забезпечити безперервне навчання для учнів. Наша мета — наблизити відчуття стабільності та нормального життя для школярів через доступ до навчання й водночас надати школам можливість використовувати грошові гранти на свої конкретні потреби, пов’язані з викликами зими», — сказав він.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ є одноразовою і надійде на рахунки обраних шкіл наприкінці листопада. Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку (KFW).

Нагадаємо, що Дитячий фонд ООН (UNICEF) передав Миколаївській області 3,3 тисячі ноутбуків, навушники та комп’ютерні миші для організації дистанційного навчання.

Раніше повідомлялось, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.