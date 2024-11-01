В Україні стартує пілотний проект 5G: Уряд ухвалив відповідні зміни

Пілотний проект 5G стартує в трьох містах. Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Україні стартує пілотний проєкт із впровадження 5G, який запустять у трьох містах та перевірять на сумісність із військовим обладнанням.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, програма триватиме два роки і проходитиме в два етапи. Під час тестування Національна комісія з питань електронних комунікацій та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає 5G на військові мережі.

«5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року. Працюємо над забезпеченням якісного звʼязку попри повномасштабну війну», — повідомив міністр.

Він зазначив, що завдяки внесеним змінам до постанови оператори отримали більше гнучкості: частоти 2100 МГц можна буде використовувати не лише для 3G, але й для 2G або 4G. Крім того, частоти 694–862 МГц, які раніше використовували для телебачення, тепер звільняться для мобільного зв’язку.

Нагадаємо, що в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

Як повідомлялось, Українські оператори мобільного зв’язку готуються до впровадження високошвидкісного зв’язку 5G.

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