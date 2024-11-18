Спортшколу «Надія» у Миколаєві хочуть капітально відремонтувати за ₴115 млн — шукають донора

Спортшкола «Надія» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують капітально відремонтувати будівлю спортивного комплексу «Надія» (СДЮСШОР №4). Вартість проєкту оцінюють у 115 мільйонів гривень.

Відповідний проєкт представлений у цифровій системі для пошуку інвестицій Dream.

Ініціатором капітального ремонту спортивної школи виступила Миколаївська міська рада, а виконавцем визначено Управління капітального будівництва. Проєкт передбачає капітальний ремонт будівлі школи, зокрема заміну системи опалення, термосанацію та благоустрій прилеглої території.

Проєкт реконструкції спортшколи «Надія» у Миколаєві. Фото з системи Dream

Нагадаємо, що у 2020 році в спорткомплексі утеплили дах, облаштували систему водовідведення, утеплили цоколь і фасад, частково виконали вимощення, а також відремонтували жіночий та чоловічий туалети.

Однак у той час міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що це не кінець проєкту. Він заявив про плани утеплити будівлю спортшколи та провести благоустрій прилеглої території.

— Ремонт фасаду добігає кінця. Ми плануємо завершити до нового баскетбольного сезону. Звичайно, це ще не кінець цього проєкту, оскільки потрібно ще повністю зашити будівлю, утеплити її. Звісно ж, потрібно зробити територію навколо фасаду, – сказав Олександр Сєнкевич.

Згідно з актуальною інформацією, опублікованою у системі Dream, загальний бюджет проєкту становить 115 мільйонів гривень, з яких 109,7 мільйона спрямують на капітальні витрати, а 5,3 мільйона — на операційні. Наразі фінансування проєкту покриває лише 26,8% необхідної суми — 30 мільйонів гривень, які готові виділити з місцевого бюджету.

Фінансування реконструкції спортшколи. Скриншот з Dream

Автором проєкту капітального ремонту спортивної школи зазначений Ігор Любенко, який, крім того, має забезпечити авторський нагляд за виконанням робіт. На ці послуги передбачено 349 тисяч гривень, а на розробку самого проєкту — ще понад 117 тисяч гривень.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ФОП Любенко Ігор Вікторович зареєстровано у 2015 році у Миколаєві. За час своєї діяльності він заробив понад 25,6 мільйона гривень на державних закупівлях.

Проєкт реконструкції спортшколи «Надія» у Миколаєві. Фото з Dream Проєкт реконструкції спортшколи «Надія» у Миколаєві. Фото з Dream

Нагадаємо, 24 жовтня 2018 року спортшколу «Надія» затопило дощем через відкритий на час ремонту дах, що спричинило тріщини на паркеті головної баскетбольної арени міста.

Тодішній начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Роман Бохін заявив, що не бачить нічого критичного у цьому, а заступник міського голови Юрій Степанець повідомив, що міська влада не планує подавати претензії підряднику. В мерії ж тоді заявили, що після дощу паркет став лише кращим. Однак баскетбольний сезон опинився під загрозою зриву.

Після цього стало відомо, що паркет на баскетбольному полі буде демонтовано, а Миколаївський ЧНУ надасть приміщення для тренувань баскетболістів, які тимчасово не могли займатися в «Надії» через ремонтні роботи.

Також 5 листопада в спортивній школі почався демонтаж паркету головної баскетбольної арени міста, а ремонтні роботи тривали від двох до п'яти місяців — до 31 березня.

У той час у Олександра Сєнкевича заявили, що до кінця року планують відремонтувати до 30% площі даху спортивної школи.

Загалом ремонт спортивного комплексу обіцяли завершити у 2021 році. У 2020 році, згідно з проєктом, повна вартість реконструкції будівлі «Надії» становила близько 36 мільйонів гривень. На кінець 2020 року на ремонт спортшколи витратили половину цієї суми.