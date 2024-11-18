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Запрошуємо представників бізнесу на Форум фінансових можливостей

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна державна адміністрація

  • 17:15, 18 листопада, 2024

Форум фінансових можливостей для бізнесу. Зображення: Агенція регіонального розвитку Миколаївської областіФорум фінансових можливостей для бізнесу. Зображення: Агенція регіонального розвитку Миколаївської області

У Миколаєві 29 листопада відбудеться Форум фінансових можливостей для представників місцевого бізнесу. 

Про це повідомляє Агенція регіонального розвитку Миколаївської області.

Фахівці Агенції та представники Миколаївської ОВА ознайомлять підприємців із актуальними грантовими програмами та інструментами фінансової підтримки. 

Зокрема, у програмі заходу: 

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  • презентація грантових програм від міжнародних гуманітарних партнерів, що допомагають відновлювати та розвивати бізнес;
  • державні грантові програми та доступні кредити;
  • реальні кейси успішних грантових бізнес-проектів. 

«Участь у форумі дасть нові можливості для розвитку бізнесу та зробить його більш ефективним. Також цей захід стане дієвим майданчиком для побудови комунікації між Агенцією та бізнесом, аби надалі ефективно працювати для розвитку підприємства області», – наголосив директор Агенції Євген Бабков

Для участі у форумі необхідно заповнити анкету реєстрації за посиланням https://forms.gle/TPFKtX86ehvdfNnz5

Після проходження анкетування менеджери Агенції зв'яжуться з Вами та повідомлять про точне місце проведення заходу.

Нагадаємо, у будівлі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки пройшов підсумковий захід «Соціальне підприємництво у Миколаєві», де були представлені переможці конкурсу мініпроєктів із соціального підприємництва.

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