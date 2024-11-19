Замість аналогової — цифрова: на Миколаївщині модернізують системи оповіщення

Олена Горбачова розповіла про систему модернізації оповіщення Миколаївщини. Фото: скріншот з відео брифінгу

В Миколаївській області модернізують систему оповіщення, яка б могла працювати при відсутності світла. Дві сучасні сертифіковані системи вже працюють у Миколаєві та Південноукраїнську.

Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова під час брифінгу 19 листопада, пишуть «МикВісті».

За її словами, наразі в області до системи оповіщення підключені 397 сирен і 192 гучномовця. Окрім цього, використовуються чотири FM-радіостанції та мобільний застосунок «Тривога». Однак існуюча аналогова система, яка функціонує вже понад 80 років, є застарілою і не відповідає сучасним вимогам.

«В області є потреба в побудові місцевих систем оповіщення, їх має бути 56 у 54 громадах та 4 районних військових адміністрацій», — зазначила вона.

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Олена Горбачова розповіла, що для модернізації вже розробляється технічна документація, яка передбачає використання цифрового обладнання. Це дозволить не тільки удосконалити систему, а і мінімізувати вплив людського фактору та гарантуватиме стабільну роботу навіть за умов перебоїв зі електроенергією.

«Усі громади області вже розробили технічні завдання для модернізації систем оповіщення. Дві громади уклали договори на виготовлення проектно-кошторисної документації. Дві сучасні сертифіковані системи вже працюють: у Миколаєві та Південноукраїнську», — зазначила Горбачова.

Кожна громада матиме автоматизоване місце для чергового оператора та розгалужену систему оповіщення, яка охоплюватиме всі населені пункти.

Нагадаємо, з обласного бюджету Миколаївщини на 2024 рік виділили 6 мільйонів 100 тисяч гривень на вдосконалення системи оповіщення населення.

Зазначимо, що впродовж літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 — у червні, 115 — у липні, 87 — у серпні.

Як вже повідомлялось, що у Миколаєві працюють над резервною системою оповіщення, яка не залежить від відключень світла.