До комунальної власності Миколаєва планують передати два заклади профтехосвіти

Вище професійне училище №21. Фото з Google Віктор Піскун

До комунальної власності Миколаєва з державної власності планують передати Вище професійне училище №21 та Миколаївський центр професійної освіти.

Відповідний проєкт рішення обговорювався 25 листопада на засіданні міської комісії з питань освіти, повідомляє «МикВісті».

Вище професійне училище №21 розташоване за адресою вулиця Садова, 31. До його складу входять навчальний корпус, гуртожиток, майстерні та гаражі. У закладі навчаються 747 учнів за 15 спеціальностями, зокрема такими як оператор комп’ютерної техніки, електромеханік, адміністратор, діловод та соціальний робітник.

У 2024 році з міського бюджету на фінансування цього профтеху було виділено 34 мільйони гривень.

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Миколаївський центр професійної освіти має три окремі локації: по вулиці Айвазовського, 15-Б Гетьмана Сагайдачного, 275 та Заводській, 3 там знаходиться матеріальний склад, навчальні корпуси, санаторій-профілакторій, гаражі.

Загальна залишкова вартість цього майна складає 12 мільйонів 680 тисяч 820 гривень У центрі навчається 483 учні, які здобувають професії у чотирьох основних напрямах: транспорт, громадське харчування, сфера послуг та економічна діяльність.

У 2024 році профтех отримав 27,5 мільйона гривень фінансування з міського бюджету.

Заступниця начальника управління комунального майна міської ради Тетяна Дмитрова розповіла, що заклади перебувають у задовільному стані, із коефіцієнтами придатності 60% та 71% відповідно. Боргів перед бюджетом чи кредиторів у закладів немає.

Профтехи будуть фінансуватись з міського бюджету, з державної освітньої субвенції для оплати праці педагогів, а також з власних доходів від оренди, благодійних внесків, грантів і виробничої практики студентів.

Профільна комісія підтримала проєкт рішення і рекомендувала винести його на розгляд сесії Миколаївської міськради.

Раніше, Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень. Зокрема, на для оновлення майстерні електрорадіотехнічного профілю у професійному училищі №21 виділили 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на кінець вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 10 із 24 закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області.