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Стандарти ЄС: Одесу обрали до пілотного швейцарського проєкту з управління сміттям

Одеса стала пілотною громадою у шведському проєкті з реформування системи управління відходами. Ілюстраційне фото з відкритих джерелОдеса стала пілотною громадою у шведському проєкті з реформування системи управління відходами. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Одесу обрали однією з чотирьох територіальних громад України для участі у шведському проєкті з управління сміттям за європейськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Метою проєкту є розробка місцевих планів управління відходами, які дозволять залучити інвестиції для реалізації таких проєктів. Наступним етапом стане підписання Меморандуму про співпрацю.

«Проєкти стануть тією пропозицією, під яку зможемо швидше та на зрозумілих засадах знайти інвесторів для реалізації давно назрілих проєктів для Одеси», – зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Програма передбачає запуск чотирьох пілотних проєктів за кластерним принципом, налагодження обміну досвідом між українськими та шведськими муніципалітетами, а також створення інвестиційних кейсів.

Проєкт став результатом домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Швеції, та був затверджений у липні 2023 року.

Програма «Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024–2027 роки» впроваджується за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) під егідою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Раніше в ПРООН повідомили, що сортувальна станція будівельного сміття в Миколаєві запрацює до кінця року.

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