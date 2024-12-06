«Пекло» для ворога: Зеленський показав нову українську ракету-дрон

Володимир Зеленський представив нову дрон-ракету «Пекло». Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський презентував новітню українську розробку — ракету-дрон «Пекло».

Він повідомив, що перша партія цієї зброї передана ЗСУ.

«Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування», — написав він.

Президент висловив вдячність усім, хто працює над створенням сучасної зброї для захисту України, підкресливши їхній внесок у боротьбу проти ворога.

Володимир Зеленський представив нову дрон-ракету «Пекло». Фото: Офіс Президента України

Раніше повідомлялось, що коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.