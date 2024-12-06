«Пекло» для ворога: Зеленський показав нову українську ракету-дрон
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- Світлана Іванченко
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15:31, 06 грудня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський презентував новітню українську розробку — ракету-дрон «Пекло».
Він повідомив, що перша партія цієї зброї передана ЗСУ.
«Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування», — написав він.
Президент висловив вдячність усім, хто працює над створенням сучасної зброї для захисту України, підкресливши їхній внесок у боротьбу проти ворога.
Раніше повідомлялось, що коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.