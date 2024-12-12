На відновлення миколаївської гімназії №48 наступного року закладають ₴7 млн, очікуючи отримати 2% готовності об'єкта

Будівля гімназії №48 у Корабельному районі Миколаєва після російського обстрілу, фото: мер Олександр Сєнкевич/Telegram

На відбудову зруйнованої будівлі гімназії №48 у Корабельному районі Миколаєва потрібно 400 мільйонів гривень. У цю суму входить розробка проєкту, його експертиза та будівельні роботи.

Про це свідчать дані матеріалів до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Гімназію планують відбудувати до 2026 року. А у бюджеті міста на наступний рік на цей проєкт планують закласти 7 мільйонів гривень, очікуючи отримати 2% готовності об'єкта.

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Предпроєктні пропозиції по реконструкції Миколаївської гімназії №48

Миколаївська гімназія №48 колись була найбільшою школою Корабельного району, де вчились близько тисячі дітей. Але влітку 2022 року частина освітнього закладу була зруйнована внаслідок ударів трьох ракет. Її спочатку планували законсервувати до кінця війни, але потім вирішили знести частину пошкоджених будівель.

Згодом стало відомо, що архітектурний концепт відновлення зруйнованої російським обстрілом школи №48 розробить Благодійний фонд Sweetanok.

Реконструкцію гімназії №48 також додали до програми економічного та соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки.