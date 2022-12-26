В Николаеве снесут здание школы №48 в Корабельном районе, которое пострадало в результате вражеского ракетного удара.

Управление капитального строительства Николаевского горсовета 23 декабря заключило договор на выполнение работ с ООО «Строительная компания «Жилпромстрой-98». Об этом свидетельствует документация в системе электронных закупок ProZorro.

Сумма договора составляет 2 миллиона 949 тысяч 500 гривен.

Компания до 30 декабря следующего года частично демонтировать разрушенное здание учебного заведения и провести земельные работы. Также в перечень входят работы по демонтажу уцелевшего утеплителя на кровле, мебели, оборудованию, а также уборке бытового мусора.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что здания школ №48 и 51 не подлежат восстановлению.

Напомним, что планировали законсервировать уцелевшую часть здания школы №48. Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям планировали обрушить одну стену школы, которая является аварийной и опасной.

Также напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА не подлежит восстановлению .