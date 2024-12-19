У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу за ₴6 мільйонів

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській багатопрофільній лікарні після капітального ремонту відкрили відділення гемодіалізу. На оновлення витратили понад 6 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради.

Більше 2,2 мільйонів гривень виділили з місцевого бюджету, а 4 мільйони гривень профінансовані з бюджету Бузької громади. Відділення може прийняти 15 пацієнтів, його перенесли на перший поверх для зручності та доступності.

«Ми прагнемо, щоб кожен житель громади мав доступ до сучасних медичних послуг, особливо тих, які рятують життя. Дякую всім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту», — сказав міський голова Євгеній Величко.

Головний лікар Олександр Фоменко додав, що сучасне обладнання, встановлене у відділенні, є критично важливим для пацієнтів, які потребують регулярної терапії гемодіалізу.

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській лікарні відремонтували відділення гемодіалізу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, де у 2025 році реалізують пріоритетні інвестиційні проєкти з відновлення медичної інфраструктури. У регіоні модернізують лікарню та госпіталь.