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Мер Миколаєва пообіцяв відкрити дитсадок в Ракетному Урочищі у 2025 році: його ремонтують уже 6 років

Дитячий садок №87 в Ракетному Урочищі, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»Дитячий садок №87 в Ракетному Урочищі, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дитячий садок №87 в Ракетному Урочищі відкриють для відвідування у 2025 році.

Про це міський голова повідомив під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради 19 грудня, пишуть «МикВісті»

Депутатка міської ради Олена Кісельова поцікавилась, в який термін у дитячому садку планують завершити ремонт та відкрити заклад для відвідування. 

— У нас там щось заплуталися з бюджетними виконавцями програм, далі проєктування, перепроєктування тощо, але хочеться зрозуміти, чи можемо ми очікувати у 2025 році фінансування, а саме головне — відновлення в повному обсязі роботи закладу, — сказала депутатка. 

Мер Олександр Сєнкевич відповів, що завершення ремонту та відкриття закладу відбудеться вже наступного року. 

— Ми також планували завершити його у 2022 році, після того там був поряд цією будівлею був приліт, вона була пошкоджена. Вже відбулося фінальне коригування проєкту, що був у 2021 році. У мене в планах завершити цей об'єкт у 2025 році і запустити туди дітей — він функціонуватиме повністю. Це питання на моєму особистому контролі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Ремонт дитсадку в Ракетному Урочищі

Ще у червні 2020 року депутатка міської ради, голова фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова висловила своє невдоволення тим, як фінансується ремонт дитячого садка №87. На той час цей заклад потрапив у проєкт «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського.

— Починали ми ще 2018 року. Це проєктні роботи, захід на будівельний майданчик. Дещо були проблеми з фінансуванням — то багато, то не дуже, трохи було буксирування підрядника, — розповіла раніше Олена Кісельова.

Тоді ж депутатка зазначила, що після включення дитсадка до президентського проєкту — облдержадміністрація почала вимагати звіту про процес його ремонту, але жодного державного фінансування на нього виділено не було. Ремонт проводиться лише за рахунок коштів бюджету Миколаєва.

Олена Кісельова вимагала розібратися з проблемою фінансування на завершення ремонту дитячого садка №87.

Перший етап реконструкції дитячого садка завершили у жовтні 2020 року: утеплили фасад та підлогу у чотирьох групах. Тоді перебіг реконструкції дитсадка оглянув мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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