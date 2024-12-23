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Перші добровольці Українського легіону, сформованого в Польщі, прибули в Україну, — Посол

Добровольці Українського легіону в Польщі склали військову присягу. Фото: МіноборониДобровольці Українського легіону в Польщі склали військову присягу. Фото: Міноборони

Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже прибув до України. 

Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє «Радіо Свобода».

За словами дипломата, навчання добровольців продовжиться на українських полігонах. Крім того, вже 10 січня наступні новобранці підпишуть контракти із Збройними Силами України і вирушать на навчання на польському  полігоні.

«Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном», — зазначив він. 

Посол зазначив, що це добровільний підрозділ, тому вступу є виключно на добровільних засадах.  Він не розголошував кількість добровольців, які приєдналися до легіону.

Раніше повідомлялось, що перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із Збройними силами України. Процедура відбулася в рекрутинговому центрі при Генеральному консульстві України в Любліні.

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