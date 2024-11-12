У Любліні перші добровольці Українського легіону підписала контракти із ЗСУ

У Любліні добровольці підписали контракт із ЗСУ. Фото: Укрінформ

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із Збройними силами України. Процедура відбулася в рекрутинговому центрі при Генеральному консульстві України в Любліні.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами представника центру Петра Горкуші, вже понад 600 людей подали заявки на приєднання до Українського легіону.

Зазначається, що добровольці можуть підписати контракт або на термін три роки, або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів військовослужбовців Українського легіону буде направлено на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишколу. Навчання вестимуть інструктори з країн НАТО у визначеному місці. Загалом базовий курс підготовки за стандартами НАТО триватиме 35 днів. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже в інших місцях.

Як повідомлялось, що у Любліні запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.

Крім того, раніше «МикВісті» повідомляли про плани створення в Польщі військового підрозділу із українських добровольців.