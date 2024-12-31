На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще чотирьох дітей

На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Наймолодшій дитині три роки, старшій — 17.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Це — двоє хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, російський терор, погрози, допити рідних. Головне, що ці жахіття позаду. І тепер діти разом зі своїми близькими — у безпеці», — розповів він.

За його словами дітям надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу.

З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що на підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей із тимчасово окупованої Херсонщини.