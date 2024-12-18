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З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути шістьох дітей

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули шестеро дітей. Ілюстраційне фото: theukrainians.orgЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернули шестеро дітей. Ілюстраційне фото: theukrainians.org

На підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей із тимчасово окупованої Херсонщини. Найменшій дитині 9 місяців, найстаршій — 17 років.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, це результат роботи благодійної організації Save Ukraine. Наразі діти отримують медичну та психологічну допомогу. 

«Серед повернутих дітей 4 хлопчики, 2 дівчинки та двоє дітей-сиріт. Найменшій дитині 9 місяців, найстаршій — 17 років. Діти вільні й можуть будувати своє життя без страху за майбутнє. Робимо все від нас залежне, щоб кожна українська дитина була вдома — щаслива, з рідними та в безпеці», — зазначив голова регіону. 

Він проінформував, що з початку поточного року на підконтрольну Україні територію повернули вже 242 дитини з поки що окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 13 грудня, на підконтрольну територію України повернули ще одну дитину в межах програми Президента Bring Kids Back UA.

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