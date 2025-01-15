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Естонія збудувала нові оселі для двох родин з Херсонщини

Новий будинок для багатодітної роди, який збудували за кошти уряду Естонії. Фото: Олена ЗеленськаНовий будинок для багатодітної родини, який збудували за кошти уряду Естонії. Фото: Олена Зеленська

Дві багатодітні прийомні родини, які втратили своє житло на Херсонщині, оселилися у нових будинках на Житомирщині. Їх збудували за кошти уряду Естонії через Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV).

За інформацією Олени Зеленської, новими господарями осель стали родина Руслани Бутенко, яка самостійно виховує п’ятьох дітей та сім'я Оксани Сагайдак та Сергія Осламова із шістьма дітьми.

«Будинки для родин наші колеги з Естонії зводили за власним проєктом та дизайном. Ці оселі містять усе для комфортного проживання та виховання дітей», — написала вона.

Прийомні родини з Херсонщини, які отримали нові оселі. Фото: Олена ЗеленськаПрийомні родини з Херсонщини, які отримали нові оселі. Фото: Олена Зеленська
Кімната у новому будинку, який збудували за кошти уряду Естонії. Фото: Олена ЗеленськаКімната у новому будинку, який збудували за кошти уряду Естонії. Фото: Олена Зеленська
Прийомні родини з Херсонщини, які отримали нові оселі. Фото: Олена ЗеленськаПрийомні родини з Херсонщини, які отримали нові оселі. Фото: Олена Зеленська

Цього року в рамках проєкт «Адреса дитинства» планують збудувати ще 10 осель для великих прийомних родин, які втратили власне житло. Наразі 15 сімей вже живуть у своїх нових будинках.

«Вдячні естонським партнерам за щире прагнення допомогти. Їхня підтримка є яскравим прикладом добрих справ, що надихають інших», — зазначила Олена Зеленська.

Раніше повідомлялось, що дитячий будинок сімейного типу з Херсонщини отримав нову оселю на Прикарпатті. Житло, вартістю 4,7 мільйона гривень придбали за кошти державної субвенції.

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