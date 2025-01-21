Міноборони відповідатиме за фортифікації на прифронтових територіях
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- Світлана Іванченко
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14:23, 21 січня, 2025
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В Україні оновлюють механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікаційних споруд на прифронтових територіях. Протягом місяця оборонні споруди, зведені у 2024 році, передадуть на баланс Міністерства оборони.
Відповідну постанову ухвалили на засіданні Уряду, сьогодні, 21 січня.
За словами прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, минулого року в Україні обладнали три тисячі оборонних пунктів.
«Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 мільярда гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення», — розповів прем‘єр-міністр.
Раніше повідомлялось, що з бюджету Миколаївщини перерозподілили кошти на будівництво фортифікацій на Запоріжжі.
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