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Міноборони відповідатиме за фортифікації на прифронтових територіях

Будівництво фортифікацій. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУБудівництво фортифікацій. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

В Україні оновлюють механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікаційних споруд на прифронтових територіях. Протягом місяця оборонні споруди, зведені у 2024 році, передадуть на баланс Міністерства оборони. 

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Уряду, сьогодні,  21 січня.

За словами прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, минулого року в Україні обладнали три тисячі оборонних пунктів.

«Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 мільярда гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення», — розповів прем‘єр-міністр.

Раніше повідомлялось, що з бюджету Миколаївщини перерозподілили кошти на будівництво фортифікацій на Запоріжжі.

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