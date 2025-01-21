Українська режисерка вперше за 25 років бере участь у головному конкурсі Berlinale

Кадр з фільму «Стрічка часу». Фото: УП.Культура

Стрічка української режисерки Катерини Горностай «Стрічка часу» увійшла до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це перший випадок за 25 років, коли український фільм змагатиметься за «Золотого ведмедя».

Про це повідомила команда режисерки у коментарі УП.Культура.

Ювілейний кінофестиваль проходитиме з 13 по 23 лютого. Головою журі цьогорічного основного конкурсу стане американський режисер Тодд Гейнс.

«Стрічка часу» — документальний повнометражний фільм. Події розгортаються на деокупованих і прифронтових територіях. У стрічці немає закадрового голосу чи реконструкцій, вона передає життя в умовах війни через буденні сцени шкільного життя.

«Ми акцентували свою увагу на буденності і простих шкільних досвідах, як от сльози на святі першого дзвоника, старшокласник у ролі святого Миколая, різнобарвні стрічки в руках випускників. Усе це, звісно ж, містить контекст війни тепер: школярі часто вчаться в укритті через тривогу, директор показує зруйновану й законсервовану частину школи, поки в іншому крилі ідуть уроки, а на онлайн-випускному звучить дзвоник, евакуйований з Бахмуту. Війна увійшла в цю буденність дуже глибоко, але нам нічого не лишається, окрім як продовжувати жити і навчатись», — розповіла Катерина Горностай.

Зазначається, що кошти, отримані від міжнародних показів стрічки, планують спрямувати на відновлення шкіл, зруйнованих війною.

До цього останньою українською режисеркою, чиї роботи були представлені у головному конкурсі Berlinale, була Кіра Муратова з фільмом «Три історії» у 1997 році.

Раніше повідомлялось, що документальний фільм «Коли над морем спалахує блискавка» увійшов до секції Forum Берлінського міжнародного кінофестивалю. Стрічка розповідає про Одесу під час повномасштабного вторгнення РФ.