Антощук відповів, коли розпочнеться будівництво нового ліцею №51, замість зруйнованого: «Як тільки передадуть документацію»

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області Олександр Антощук обіцяє розпочати роботи з будівництва нового ліцею №51, як тільки місто надасть відповідний розроблений проєкт.

Про це він повідомив під час спільного з очільником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом брифінгу 23 січня, пишуть «МикВісті».

— Як тільки передадуть документацію, ви побачите, що ми почнемо відновлювати гімназію, — сказав Олександр Антощук.

Нагадаємо, що підрядник обіцяє розробити проєкт будівництва нового Миколаївського ліцею №51, замість зруйнованого, до кінця березня 2025 року. Ці роботи він мав виконати ще у грудні 2024 року, але не встиг.

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Миколаївський ліцей №51

Будівництво ліцею №51 у Миколаєві потрапило до переліку з п’яти об’єктів Миколаївщині, на відновлення яких з держбюджету виділили 667,9 мільйонів гривень. У будівлю цього навчального закладу у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51.

Управління капітального будівництва міської ради у березні 2024 року уклаїло договір на розробку проєкту будівництва ліцею за 6,3 мільйона гривень.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

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