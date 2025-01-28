У Миколаєві світлофори обладнують безперебійниками, аби працювали під час блекаутів

У Миколаєві комунальники обладнують світлофори джерелами безперебійного живлення. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

У Миколаєві встановлюють системи безперебійного живлення для світлофорів, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, ця ініціатива стартувала у 2023 році. У місті 1,7 тисячі світлофорів, які об’єднані у 115 світлофорних об’єктів. Кожен об’єкт налічує від 12 до 36 світлофорів. Станом на зараз безперебійники встановили на 70 світлофорних об’єктах. До кінця січня 75 об’єктів будуть оснащені такими системами.

У Миколаєві комунальники обладнують світлофори джерелами безперебійного живлення. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради У Миколаєві комунальники обладнують світлофори джерелами безперебійного живлення. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Перехрестя та світлофор У Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Безперебійні системи підключаються до електромереж та заряджаються приблизно 2,5 години. У разі відключення електроенергії вони забезпечують роботу світлофорів від 8 до 12 годин, залежно від кількості підключених світлофорів.

За словами директора комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоки, система працює автоматично. Після появи світла акумулятори заряджаються, а при відключенні — одразу підживлюють світлофори.

«Містяни побачили, що це дуже гарна історія, тому що транспорту в Миколаєві стало набагато більше, інтенсивність руху висока, тому без світлофорів на сьогодні проїздність дуже важка», — розповів він.

Джерело безперебійного живлення, яке встановлено на світлофорі у Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради У Миколаєві комунальники обладнують світлофори джерелами безперебійного живлення. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради У Миколаєві комунальники обладнують світлофори джерелами безперебійного живлення. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Наразі джерела безперебійного живлення встановили на ключових перехрестях та вулицях із найбільшим транспортним трафіком. Зокрема, по проспектам Героїв України, Миру, Центральному, вулиці Аркасівська, частково по проспекту Богоявленському, вулицях Велика Морська, Ігоря Бедзая, в Ракетному Урочищі та інших.

У листопаді 2024 року повідомлялось, що у Миколаєві планують ще 31 світлофор обладнати джерелами безперебійного живлення.