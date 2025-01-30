У Вознесенській мерії відзвітували про модернізацію вуличного освітлення

Працівники модернізують вуличне освітлення у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада

У Вознесенську модернізують мережі вуличного освітлення. Наразі нові світильники з'явилися на 116 вулицях та провулках громади.

Як повідомили у Вознесенській міській раді, планують замінити понад три тисячі світильників. Роботи виконує підрядна організація, яка також відповідає за обслуговування нових ліхтарів впродовж всього терміну дії договору.

«Ці зміни вже помітні для мешканців — покращено якість освітлення, знижено витрати на електроенергію та створено комфортніші умови перебування на вулицях нашої громади», — говорять в мерії.

Проєкт реалізується за підтримки ПРООН «Енергоефективність громад» та механізму енергосервісних контрактів (ЕСКО).

Освітлені вулиці у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада Працівники модернізують вуличне освітлення у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада Освітлені вулиці у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада

Раніше повідомлялось, що в Одесі за 11 місяців 2024 року замінили 75 кілометрів кабельної мережі, а також сотні світильників та ліквідували аварійні опори.