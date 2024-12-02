В Одесі комунальники замінили більше 2 тисяч вуличних світильників
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- Світлана Іванченко
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22:02, 02 грудня, 2024
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Одеські комунальники відзвітували, що за 11 місяців цього року замінили 75 кілометрів кабельної мережі, а також сотні світильників та ліквідували аварійні опори.
Так, за повідомленням Одеської міської ради, з початку 2024 року в місті замінили 2390 світильників, 380 кронштейнів та 64 аварійні опори вуличного освітлення.
Зазначається, що десять опор пошкодили в наслідок ДТП. А ще десять — через вандалізм, на Трасі здоров’я викрали автоматичні вимикачі, кришки клемних коробок та кабелі.
Крім того, комунальні служби спиляли 7632 дерева, які були загрозою для електромереж.
Нагадаємо, що у Миколаєві замінили 9 тисяч зовнішніх натрієвих світильників на LED-освітлення.
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