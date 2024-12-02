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В Одесі комунальники замінили більше 2 тисяч вуличних світильників

В Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської радиВ Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Одеські комунальники відзвітували, що за 11 місяців цього року замінили 75 кілометрів кабельної мережі, а також сотні світильників та ліквідували аварійні опори. 

Так, за повідомленням Одеської міської ради, з початку 2024 року в місті замінили 2390 світильників, 380 кронштейнів та 64 аварійні опори вуличного освітлення.

В Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської радиВ Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської ради
В Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської радиВ Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської ради
В Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської радиВ Одесі комунальники замінили 75 км кабельної мережі. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Зазначається, що десять опор пошкодили в наслідок ДТП. А ще десять — через вандалізм, на Трасі здоров’я викрали автоматичні вимикачі, кришки клемних коробок та кабелі.

Крім того, комунальні служби спиляли 7632 дерева, які були загрозою для електромереж.

Нагадаємо, що у Миколаєві замінили 9 тисяч зовнішніх натрієвих світильників на LED-освітлення.

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