Кім розказав про перемовини з Південною Кореєю щодо розширення траси Миколаїв — Одеса

Будівництво чотирисмугової траси Дніпро-Київ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Миколаївська область веде перемовини з південнокорейською компанією щодо будівництва чотирисмугової траси, яка з’єднає Миколаїв з Одесою.

Про це сказав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю «Укрінформ».

Відповідаючи на питання журналіста про масштабні проєкти, які планується втілити на Миколаївщині найближчим часом, Віталій Кім згадав про проєкт з розширення траси М-14 до чотирьох смуг:

— Зараз ведемо перемовини з південнокорейською компанією щодо будівництва чотирисмугової траси на Одесу, вже опрацьовані питання індустріальних парків… Ми пишаємося, що відстояли своє місто, з’явилося багато людей, які хочуть покращення для нашого регіону. Але все впирається в завершення війни, щоб була можливість займатися розвитком Миколаївщини, – сказав він.

Реклама

Що відомо про розширення траси Миколаїв-Одеса до 4-х смуг?

У 2020 році голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що ділянку траси М-14 від Миколаєва до Одеси розширять до чотирьох смуг. Фінансування проєкту буде передбачено в державному бюджеті на 2021 рік.

Він зазначив, що розширення траси дасть змогу зменшити кількість аварій на ділянці «Миколаїв-Одеса», яка має репутацію «дороги смерті».

У вересні 2021 року голови Миколаївської, Одеської та Херсонської облдержадміністрацій звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розширити трасу М-14 до чотирьох смуг.

Вже в грудні 2021 року відповідаючи на питання журналістів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім сказав, що хоче запам'ятатися жителям області за реалізованими інфраструктурними проектами, наприклад, за чотирисмуговою трасою до Одеси.

У грудні 2024 року на брифінгу Віталій Кім заявив, що наразі проєкт будівництва нової чотирисмугової траси, яка має з’єднати Миколаїв з Одесою, призупинено. За його словами, реалізацію цього та інших великих проєктів у регіоні поставлено на паузу через відсутність фінансування та поточну ситуацію з безпекою.