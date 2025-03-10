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Жителі Миколаївщини отримали допомогу з комбікормами для відновлення тваринництва

Допомога жителям Миколаївщини. Фото: DanidaДопомога жителям Миколаївщини. Фото: Danida

На Миколаївщині благодійники передали місцевим жителям набори з комбікормами для свійських тварин. Допомогу отримали мешканці села Червоне, які займаються тваринництвом або планують відновити цю діяльність.

Як повідомили організатори проєкту, до складу наборів увійшли різні види комбікорму (стартовий, для зростання, фінішний), бак для води на 250 літрів, а також будівельні матеріали для облаштування приміщень для тварин. Зокрема, свіжопилений брус, ондулін та відповідні кріплення.

Наразі допомогу вже отримали 120 господарств, а найближчим часом підтримку планують надати ще 120 сім’ям.

Допомога жителям Миколаївщини. Фото: DanidaДопомога жителям Миколаївщини. Фото: Danida
Допомога жителям Миколаївщини. Фото: DanidaДопомога жителям Миколаївщини. Фото: Danida

Ініціатива реалізується в межах проєкту Cash for Livelihood за підтримки DCA-NCA, що фінансується Danida. Менеджер проєктів Благодійного фонду «Мирне Nebo Харкова» Олександр Варивода зазначає, що така підтримка є вкрай важливою для сільських жителів, оскільки більшість із них виживає завдяки власному господарству.

Раніше повідомлялось, що Баштанський сирзавод планує відновити частину виробничих потужностей на Миколаївщині після релокації. Однак, однією з проблем залишається нестача сировини.

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