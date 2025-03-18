Укриття в миколаївському ліцеї №55. Архівне фото: «МикВісті»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 2027 року школярі обиратимуть профіль навчання. Наразі уряд працює над створенням бази для «Профільної» реформи.

Про це він сказав під час засідання Кабміну.

«Створюємо базу для «Профільної» реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії», — сказав прем’єр.

Він зазначив, за останні два роки фінансування реформи Нової української школи збільшилося на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад два мільярди гривень.

За його словами, продовжується програма розвитку майстерень у закладах профтехосвіти.

«Вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується, на неї виділено фінансування обсягом 540 мільйонів гривень. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень», — повідомив він.

Таким чином, за його словами, країна готує фахові кадри для відбудови України, створюється можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим.

Раніше повідомлялось, що Уряд виділив 500 мільйонів гривень на модернізацію кабінетів природничих дисциплін в школах.