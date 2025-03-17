Уряд виділив ₴500 млн на модернізацію кабінетів хімії та фізики в школах

Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести»

Уряд виділив 500 млн грн на модернізацію кабінетів природничих дисциплін в школах.

Міністерство освіти і науки України повідомляє про виділення 500 мільйонів гривень на оновлення кабінетів із природничих дисциплін у рамках підготовки до реформи профільної старшої школи.

Як зазначили у Міністерстві, кошти будуть спрямовані на придбання сучасного навчального обладнання, засобів навчання та нових меблів для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії, а також STEM-лабораторій. Фінансування здійснюватиметься коштом залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року.

«Створення якісно обладнаних кабінетів — це важливий крок для реалізації реформи старшої школи. Починаючи з 2027 року, учні зможуть обирати профілі навчання та відповідні предмети відповідно до своїх інтересів і бачення майбутнього, — заявили в Міністерстві.

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Зазначається, що на отримання субвенції можуть претендувати комунальні школи, які:

проводять навчання у змішаному або очному форматі;

готові забезпечити профільну середню освіту в 2027/2028 навчальному році.

Рішення щодо розподілу коштів прийматимуть місцеві ради та обласні військові адміністрації. Вони обиратимуть у кожному регіоні одну школу, яка найбільше потребує оновлення, та подаватимуть відповідні заявки. У Києві міська військова адміністрація матиме право запропонувати до десяти навчальних закладів.

Подані заявки розглядатиме спеціальна комісія, до складу якої входять представники Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Основним критерієм вибору залишається актуальна потреба навчальних закладів у модернізації.

Нагадаємо, що чотири заклади загальної середньої освіти на Миколаївщині увійшли до переліку шкіл, які візьмуть участь в експериментальному проєкті Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.