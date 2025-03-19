У Вознесенську за підтримки уряду Японії відкрили освітній центр
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- Світлана Іванченко
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18:45, 19 березня, 2025
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У Вознесенську на базі професійного аграрного ліцею запрацював другий Цифровий освітній центр.
Як повідомили в мерії, проєкт реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти спільно ЮНІСЕФ, за підтримки уряду Японії.
Зазначається, що центр є частиною мережі Digital Learning Centres, що діє у південних регіонах України. Його головна мета — забезпечити доступ до якісної освіти для дітей, які через війну мають обмежені можливості для навчання.
Тут школярі віком від 6 до 18 років можуть безоплатно надолужити пропущені теми за допомогою штучного інтелекту, навчатися через інтерактивні кейси та платформу Minecraft Education. Крім того, отримають підтримку викладачів та психологів. А також зможуть опановувати затребувані професії.
Повідомляється, що на сьогодні в області вже функціонують шість Цифрових освітніх центрів на базі закладів професійної освіти та один — у фаховому передвищому навчальному закладі.
Раніше у Вознесенську на базі однієї зі шкіл відкрили освітній хаб. У просторі проводитимуть майстер-класи, тренінги, заняття для школярів та зустрічі з психологом.
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