У Вознесенську за підтримки уряду Японії відкрили освітній центр

Діти у новому Цифровому освітньому центрі у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада

У Вознесенську на базі професійного аграрного ліцею запрацював другий Цифровий освітній центр.

Як повідомили в мерії, проєкт реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти спільно ЮНІСЕФ, за підтримки уряду Японії.

Зазначається, що центр є частиною мережі Digital Learning Centres, що діє у південних регіонах України. Його головна мета — забезпечити доступ до якісної освіти для дітей, які через війну мають обмежені можливості для навчання.

Діти у новому Цифровому освітньому центрі у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада Діти у новому Цифровому освітньому центрі у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада Діти у новому Цифровому освітньому центрі у Вознесенську. Фото: Вознесенська міськрада

Тут школярі віком від 6 до 18 років можуть безоплатно надолужити пропущені теми за допомогою штучного інтелекту, навчатися через інтерактивні кейси та платформу Minecraft Education. Крім того, отримають підтримку викладачів та психологів. А також зможуть опановувати затребувані професії.

Повідомляється, що на сьогодні в області вже функціонують шість Цифрових освітніх центрів на базі закладів професійної освіти та один — у фаховому передвищому навчальному закладі.

Раніше у Вознесенську на базі однієї зі шкіл відкрили освітній хаб. У просторі проводитимуть майстер-класи, тренінги, заняття для школярів та зустрічі з психологом.