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У Вознесенську тестують безкоштовне паркування для ветеранів

Контролер з паркування у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрадаКонтролер з паркування у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У Вознесенську стартував пілотний проєкт безкоштовного паркування для учасників бойових дій.

Як повідомили в мерії, рішення ухвалили у відповідь на звернення ветеранів, і наразі шукають можливості запровадити таку пільгу.

Скористатися безкоштовним паркуванням можуть мешканці громади, які мають статус УБД, автомобіль, зареєстрований в Україні на своє ім’я та використовують його виключно для особистих потреб.

Зазначається, що отримати паркувальний талон можна з 1 квітня цього року в управлінні соціального захисту: Вознесенськ, вул. Софіївська, 1 (раніше Пушкінська), кабінет 10. Для оформлення необхідно мати техпаспорт на авто та посвідчення УБД.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві доходи з платного паркування планують спрямувати на допомогу Збройним силам України. 

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