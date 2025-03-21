У Вознесенську тестують безкоштовне паркування для ветеранів

Контролер з паркування у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У Вознесенську стартував пілотний проєкт безкоштовного паркування для учасників бойових дій.

Як повідомили в мерії, рішення ухвалили у відповідь на звернення ветеранів, і наразі шукають можливості запровадити таку пільгу.

Скористатися безкоштовним паркуванням можуть мешканці громади, які мають статус УБД, автомобіль, зареєстрований в Україні на своє ім’я та використовують його виключно для особистих потреб.

Зазначається, що отримати паркувальний талон можна з 1 квітня цього року в управлінні соціального захисту: Вознесенськ, вул. Софіївська, 1 (раніше Пушкінська), кабінет 10. Для оформлення необхідно мати техпаспорт на авто та посвідчення УБД.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві доходи з платного паркування планують спрямувати на допомогу Збройним силам України.