В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

У Миколаєві майданчики для платного паркування. Фото: Миколаївська міська рада

Доходи з платного паркування у Миколаєві планують спрямувати на допомогу Збройним силам України.

Таку ідею запропонував миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у четвер, 30 січня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

За його словами, таке рішення є виправданим, адже місто активно розвиває громадський транспорт, роблячи його доступнішим і комфортнішим. Водночас власники авто, які займають місця для паркування, мають компенсувати це внесками до бюджету.

— Пропоную спрямувати всі кошти від паркування, що надходитимуть до місцевого бюджету, на підтримку армії. Це не лише правильно, а й відповідає запиту депутатів щодо посилення допомоги військовим. Ми працюємо над покращенням громадського транспорту, розширюємо маршрути та підвищуємо комфорт для мешканців. Водночас власники авто, які займають простір для паркування, повинні сплачувати за це. Зібрані кошти будуть використані для медичних потреб та інших важливих потреб наших військових. Я теж користуюсь особистим транспортом і підтримую таку ідею. І ці кошти ми будемо спрямовувати на медичне забезпечення та інші потреби наших військових, – заявив Олександр Сєнкевич.

Мер також зазначив, що питання розподілу коштів опрацьовуватиме департамент фінансів під керівництвом Віри Святелик.

— Це важливий крок для посилення оборони. Всі кошти, які надходитимуть від паркування, мають бути спрямовані на ЗСУ, ТРО та інші сили оборони, – сказав депутат Артем Ільюк.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому у центрі міста організовують платне паркування, де раніше це було заборонено.

Як відомо, виконавчий комітет міської ради затвердив місця для платного паркування для центру Миколаєва та змінив графік роботи майданчиків.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Реклама

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування. Вже 10 липня 2024 року у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.