В Одесі на трамвайному маршруті облаштовують зупинки для маломобільних пасажирів
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- Світлана Іванченко
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16:35, 07 квітня, 2025
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В цьому році на трамвайному маршруті «Північ-Південь», який з'єднує найбільш віддалені райони Одеси, облаштовують дев'ять зупинок для маломобільних пасажирів.
За словами директора департаменту транспорту мерії Володимира Хитренка, проєкт стартував у 2024 році — тоді оновили 12 зупинок. Він також зазначив, що перелік зупинок, які потребують першочергового оновлення, визначався у співпраці з представниками ради з питань безбар’єрності, а загалом на маршруті 123 зупинки.
«Всього на сьогоднішній день на маршрут «Північ-Південь» існує 17 посадкових майданчиків, пристосованих для посадки та висадки людей з інвалідністю, зокрема тих, хто користується кріслом колісним», — зазначив Володимир Хитренко.
У список запланованих локацій входять:
- вулиця 7-ма Пересипська (в обох напрямках);
- вулиця Векслера (у напрямку вул. 28-ї бригади);
- станція Сортувальна (у напрямку Пересипського мосту);
- Лузанівка (у напрямку Пересипського мосту);
- вулиця Кишинівська (у напрямку вул. 28-ї бригади);
- вулиця 10-а Лінія (у напрямку вул. 28-ї бригади);
- вулиця Давида Ойстраха (у напрямку вул. 28-ї бригади);
- вулиця Владислава Бувалкіна (у напрямку вул. 28-ї бригади);
- вулиця 28-ї бригади (в обох напрямках);
- кінцева зупинка «Таврія В».
Раніше повідомлялось, що міська влада Одеси планує встановити автоматичні модульні вбиральні, серед яких будуть кабінки, адаптовані для людей з інвалідністю.
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