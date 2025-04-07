В Одесі на трамвайному маршруті облаштовують зупинки для маломобільних пасажирів

Трамвай, який курсує в Одесі. Фото: Суспільне. Одеса

В цьому році на трамвайному маршруті «Північ-Південь», який з'єднує найбільш віддалені райони Одеси, облаштовують дев'ять зупинок для маломобільних пасажирів.

За словами директора департаменту транспорту мерії Володимира Хитренка, проєкт стартував у 2024 році — тоді оновили 12 зупинок. Він також зазначив, що перелік зупинок, які потребують першочергового оновлення, визначався у співпраці з представниками ради з питань безбар’єрності, а загалом на маршруті 123 зупинки.

«Всього на сьогоднішній день на маршрут «Північ-Південь» існує 17 посадкових майданчиків, пристосованих для посадки та висадки людей з інвалідністю, зокрема тих, хто користується кріслом колісним», — зазначив Володимир Хитренко.

У список запланованих локацій входять:

вулиця 7-ма Пересипська (в обох напрямках);

вулиця Векслера (у напрямку вул. 28-ї бригади);

станція Сортувальна (у напрямку Пересипського мосту);

Лузанівка (у напрямку Пересипського мосту);

вулиця Кишинівська (у напрямку вул. 28-ї бригади);

вулиця 10-а Лінія (у напрямку вул. 28-ї бригади);

вулиця Давида Ойстраха (у напрямку вул. 28-ї бригади);

вулиця Владислава Бувалкіна (у напрямку вул. 28-ї бригади);

вулиця 28-ї бригади (в обох напрямках);

кінцева зупинка «Таврія В».

Раніше повідомлялось, що міська влада Одеси планує встановити автоматичні модульні вбиральні, серед яких будуть кабінки, адаптовані для людей з інвалідністю.