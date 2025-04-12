У миколаївській «Могилянці» навчають менторству для підтримки карʼєрного зростання молоді

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 10 квітня, в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся тренінг для менторів, спрямований на розвиток навичок студентів відповідно до сучасних умов ринку праці.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Учасниками проєкту стали викладачі, адміністрація університету, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Також до тренінгу долучились працівники банківського сектору, прокуратури, обласного центру зайнятості, підприємці, бізнес-експерти та активна громадськість.

За словами інституційної координаторки проєкту PROMENT в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Алли Коваль, ментори працюватимуть зі студентами у різних напрямках, щоб підтримати їх, мотивувати до навчання та допомогти знайти себе в професії.

«Ментори працюватимуть зі студентами за такими напрямами: цифрове менторство, менторство у сфері бізнесу та стартапів, професійне менторство, гендерне менторство (зокрема підтримка жінок у науці), менторство у сфері зелених технологій тощо. Ми запросили фахівців із цих галузей, представимо концепцію нашої програми та озвучимо правила, яких вони мають дотримуватись у роботі зі студентами. Йтиметься про те, як зацікавити студентів, як їх мотивувати та які форми роботи застосовувати, щоб вони мали бажання вчитися», — розповіла Алла Коваль.

Інституційна координаторка проєкту PROMENT в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Алла Коваль. Фото: «МикВісті»

Також вона додала, що через війну багато студентів втрачають мотивацію навчатися, тому команда працюватиме над тим, щоб підтримати молодь та допомогти їм реалізуватися в кар’єрі.

«Маємо таку тенденцію, пов’язану з війною: студенти впадають у депресію, втрачають віру в себе та в державу, відраховуються або завершують навчання, отримують диплом і не працюють за фахом. Тому ми будемо з ними працювати, щоб вони знайшли себе у професії та реалізувалися в кар’єрі», — каже Алла Коваль.

Після навчання ментори отримають сертифікати, а вже з понеділка протягом трьох місяців до кінця червня, ментори розпочнуть індивідуальні та групові зустрічі зі студентами згідно з графіком.

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Тренінг з менторства в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, понад 30 підлітків з Миколаївщини взяли участь у тренінгу про волонтерство, який організували благодійний фонд savED та Українська Волонтерська Служба.