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У мерії Миколаєві відзвітували, що ще одне ОСББ перейшло на сонячну енергію

Сонячні панелі, встановленні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСонячні панелі, встановленні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершили реалізацію ще одного енергоефективного проєкту — на даху ОСББ встановили сонячну електростанцію.

Про це відзвітували в пресслужбі Миколаївської міської ради, зазначивши, що проєкт реалізовували в рамках програми Фонду енергоефективності.

Згідно з технічними характеристиками, нова установка має інвертор потужністю 15 кВт, сонячне поле на 12 кВт та акумуляторну систему на 30 кВт. Це дозволяє забезпечити електроенергією важливі системи будинку.

«Тож вже заживлено систему освітлення в місцях загального користування, насоси ІТП, домофонію, зроблено «підміс» для ліфтів», — йдеться у повідомленні. 

Сонячні панелі, встановленні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаСонячні панелі, встановленні у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві ще 5 ОСББ отримали підтримку від міста на встановлення сонячних електростанцій та придбання генератора.

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