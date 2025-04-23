В мерії Одеси відзвітували про плани будівництва сміттєспалювального заводу

Варшавський енергетичний завод. Ілюстративне фото: Vitrina.pl

Міська влада Одеси оголосила про плани будівництва сміттєспалювального заводу. Проєкт погоджений на державному рівні та вже включений до Схеми теплопостачання міста.

В мерії проінформували, що переговори провели з південнокорейською корпорацією POSCO E&C.

Зазначається, що компанія має великий міжнародний досвід і побудувала понад 30 сміттєспалювальних заводів у різних країнах. Так, прикладом для Одеси став завод у Варшаві, який звели відповідно екологічних стандартів ЄС.

За словами віцепрезидента компанії Кіма Йонг Хюна, POSCO E&C вже має успішні проєкти в Україні, зокрема на Миколаївщині.

«Маємо тісні зв’язки з Україною та вже реалізовані проєкти в металургійному та агропромисловому секторах, зокрема на Миколаївщині, і сподіваємося на подальшу активну співпрацю», — зазначив Кім Йонг Хюн.

Переговори влади Одеси з партнерами щодо будівництва сміттєспалювального заводу. Фото: Одеська міська рада

Як повідомили в мерії, проєкт передбачає не лише вирішення проблеми відходів, а й створення генерації теплової та електричної енергії. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, місто має підтримку держави та всі необхідні умови для реалізації ініціативи.

За підсумками перемовин сторони домовилися працювати над підготовкою технічної документації та вирішенням організаційних питань, необхідних для старту проєкту.

Раніше корейська корпорація Posco International підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївською ОВА. В планах було будівництво завод з виробництва сталевих модулів з метою постачання житлових, освітніх та медичних модульних систем.