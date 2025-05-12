На Снігурівщині відкрили Центр безпеки: Кім впевнений, що це підвищити рівень розкриття злочинів до 40%

У Снігурівській громаді відкрили Центр безпеки. Фото: Миколаївська ОВА

У Снігурівській громаді відкрили перший в Миколаївській області Центр безпеки. За словами начальника ОВА Віталія Кіма, такі хаби можуть підвищити рівень розкриття злочинів на 30–40% і мають стати основою нової системи безпеки в усіх 52 громадах області.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, новостворений Центр об’єднує в одному просторі роботу поліцейських офіцерів громади, медичного персоналу, пожежної бригади, співробітників ДСНС і розмінувальників з компанії «Українські сервіси розмінування».

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта переконаний, що створення Центру стане важливий крок для повернення стабільності та нормального життя в громаду.

«Протягом року ми працювали над тим, щоб підготувати Центр до відкриття. Тут працюють поліцейські офіцери громади, медики, пожежна бригада та всі необхідні сервіси для громади. Також тут присутні розмінувальники «Українських сервісів розмінування» — одна з найефективніших компаній, яка зареєструвалася в нашій громаді. Це важливо не лише з безпекової точки зору, а й з економічної — вони є одними з найбільших платників податків до бюджету громади. Це — потужна міжвідомча структура, яка забезпечує життєво важливі функції громади», — сказав начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Іван Кухта та Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, підкреслив, що цей Центр стане пілотним проєктом, який демонструє, якою має бути система безпеки в кожній з 52 громад області. Також він впевнений, що безпекові центри на 30-40% піднімають розкриття злочинів.

«Ми маємо забезпечити встановлення камер у всіх громадах області та створити єдину систему відеоспостереження. Ми дуже вдячні міжнародним партнерам, зокрема, Данії за вже надану підтримку. У нас 52 громади, охопити всі надзвичайно складно, проте ми будемо це робити. Ми бачимо цей Центр як пілотний проєкт — він покаже, як має виглядати безпекова система у кожній громаді», — зазначив Віталій Кім.

У Снігурівській громаді відкрили Центр безпеки. Фото: Миколаївська ОВА У Снігурівській громаді відкрили Центр безпеки. Фото: Миколаївська ОВА У Снігурівській громаді відкрили Центр безпеки. Фото: Миколаївська ОВА

Андрес Йохансен, керівник одеського представництва Консультативної місії ЄС, запевнив у готовності до подальшої співпраці з громадами, підкресливши ефективність таких ініціатив і важливість їхнього розширення.

«Ми відкриті до співпраці, і завжди готові говорити чесно. Якщо ми можемо допомогти — ми допоможемо. Ми підтримуємо ініціативу області покрити всі 52 громади камерами. Це працює. І це має продовжуватись», — сказав Андрес Йохансен.

Нагадаємо, що з початку 2025 року в Миколаївській області зросла кількість підліткової злочинності на понад 46% — з 15 до 22 випадків.