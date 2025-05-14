Поліція прифронтових громад Миколаївщини отримала сучасне обладнання від Данії

Поліцейські Миколаївщини на зустрічі з головою офісу Посольства Данії у Миколаєві. Фото: Посольство Данії в Україні

Поліцейські відділки у восьми прифронтових громадах Миколаївщини отримали сучасне оснащення, яке дозволить працювати під час блекаутів. Проєкт реалізували за підтримки Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Як повідомили в Посольстві Данії в Україні, вартість проєкту перевищила шість мільйонів гривень. Його реалізація включала облаштування сучасного ситуаційного центру, що працює цілодобово та координує дії поліції, а також забезпечення восьми поліцейських станцій резервним живленням, комп’ютерною технікою, меблями й 165 мобільними зарядними пристроями для роботи в польових умовах.

Нове обладнання отримали відділки в Полігоні, Первомайському, Широкому, Снігурівці, Василівці, Нововасилівці, Баратівці та Галициновому.

Поліцейські Миколаївщини на зустрічі з головою офісу Посольства Данії у Миколаєві. Фото: Посольство Данії в Україні Обладнання, яке передали поліцейським відділкам Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Торрільд Хансен наголосив, що підтримка таких ініціатив дозволяє не лише покращити умови праці для правоохоронців, а й зробити безпечнішим життя мирного населення.

— Дієздатна, належно оснащена та чутлива до потреб громади поліція має вирішальне значення для підтримання стабільності на прифронтових територіях.Ми підтримуємо ініціативи, які допомагають правоохоронцям не лише виконувати свої обов'язки, а й покращувати доступність безпеки та захисту для населення — особливо в умовах постійних випробувань, — зазначив Якоб Торрільд Хансен.

Нагадаємо, що у Снігурівській громаді відкрили перший в Миколаївській області Центр безпеки. За словами начальника ОВА Віталія Кіма, такі хаби можуть підвищити рівень розкриття злочинів на 30–40%.