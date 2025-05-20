Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з двома французькими містами
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:51, 20 травня, 2025
-
Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з двома французькими містами — Нантом і Сен-Назером.
Про це повідомили в Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України.
Співпраця передбачає підтримку у відновленні та розвитку міської інфраструктури, зокрема в питаннях управління водними ресурсами, реалізації екологічних ініціатив і впровадження сучасних підходів до міського планування.
— Французький досвід стане цінним для Херсона, який постраждав від війни. Це партнерство — не просто формальність, а реальна підтримка і спільна робота заради майбутнього, — зазначив Посол України у Франції Вадим Омельченко.
Угоду підписали Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, мери Нанта та Сен-Назера — Жоана Ролан і Давід Самзун, а також заступник міського голови Херсона Віталій Бєлобров.
Раніше повідомлялось, що в Одеській області на базі місцевих лікарень створять два реабілітаційні відділення та чотири центри ментального здоров’я. Проєкт реалізують за підтримки французької організації Expertise France та Французького агентства розвитку (AFD).
Останні новини про: Міжнародна допомога