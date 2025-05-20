Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з французькими містами. Фото: Конгрес місцевих та регіональних рад при Президентові України

Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з двома французькими містами — Нантом і Сен-Назером.

Про це повідомили в Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України.

Співпраця передбачає підтримку у відновленні та розвитку міської інфраструктури, зокрема в питаннях управління водними ресурсами, реалізації екологічних ініціатив і впровадження сучасних підходів до міського планування.

— Французький досвід стане цінним для Херсона, який постраждав від війни. Це партнерство — не просто формальність, а реальна підтримка і спільна робота заради майбутнього, — зазначив Посол України у Франції Вадим Омельченко.

Угоду підписали Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, мери Нанта та Сен-Назера — Жоана Ролан і Давід Самзун, а також заступник міського голови Херсона Віталій Бєлобров.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області на базі місцевих лікарень створять два реабілітаційні відділення та чотири центри ментального здоров’я. Проєкт реалізують за підтримки французької організації Expertise France та Французького агентства розвитку (AFD).