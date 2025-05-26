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Миколаївщина верифікувала понад 31% адрес у Єдиному державному реєстрі

Одна з вулиць Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Одна з вулиць Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області в рамках другого етапу створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) верифікували 31,1% адрес. 

Про це свідчать дані Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що загалом до ЄДРА підключені 1289 громад у 16 областях, з яких 976 активно проводять верифікацію. 15 громад уже завершили перевірку адрес повністю.

Серед лідерів за темпами — Херсонська (49,6%), Миколаївська (31,1%) та Волинська (26,1%) області. Серед міст-лідерів — Суми (79,3%), Херсон (67,5%) і Львів (43,8%).

У процесі верифікації органи місцевого самоврядування перевіряють номери будинків, їхню прив’язку до вулиць і географічне розташування. Наразі підтвердили понад 1,5 мільйони адрес по всій Україні. 

Реєстр створюється відповідно до Директиви Європейського парламенту INSPIRE. Його реалізують Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство цифрової трансформації за підтримки проєкту UK DIGIT, що впроваджується Фондом Євразія й фінансується UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, що станом на 1 березня цього року у Миколаєві повністю верифікували міських топонімів, а саме 1129 вулиць. 

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