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Австрія долучиться до відбудови Одещини: підписано меморандум про співпрацю

Підписання Меморандуму про співпрацю між Одещиною та Австрією. Фото: Одеська ОВАПідписання Меморандуму про співпрацю між Одещиною та Австрією. Фото: Одеська ОВА

У понеділок, 16 червня, влада Одещини підписала Меморандум про взаєморозуміння з федеральною землею Верхня Австрія. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підписання відбулося під час візиту української делегації до Австрії, очолюваної Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Олега Кіпера, співпраця з Австрією допоможе прискорити процес відбудови регіону та покращити якість життя місцевих мешканців.

— Разом із губернатором Верхньої Австрії Томасом Штельцером обговорили напрямки співпраці — від залучення австрійського бізнесу до відновлення інфраструктури Одещини до підтримки гуманітарних і соціальних проєктів, — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити новий транспортний коридор, який з’єднає Одесу з грецьким портом Александруполі через території Болгарії та Румунії.

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