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Школи Миколаївщини отримали понад ₴22 млн на оновлення природничих кабінетів

Навчальний клас в одній зі шкіл Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Навчальний клас в одній зі шкіл Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Уряд виділив кошти на модернізацію природничих кабінетів у межах реформи старшої школи. Понад 22 мільйони гривень отримає п’ять навчальних закладів Миколаївської області.

Про це повідомили у Міносвіти.

Найбільшу суму отримає Миколаївський ліцей №38 «Муніципальний колегіум» — майже дев’ять мільйонів гривень. Кривоозерський ліцей №1 та Олександрівський ліцей імені Тараса Шевченка — близько 4,5 мільйона гривень. По два мільйони гривень виділили для Південноукраїнського ліцею №2 та Баштанського ліцею №1.

Субвенції від держави отримають 5 шкіл Миколаївщини. Скриншот з сайту МіносвітиСубвенції від держави отримають 5 шкіл Миколаївщини. Скриншот з сайту Міносвіти

Загальна сума субвенції по Україні становить майже півмільярда гривень. У цих школах планується комплексне оновлення кабінетів біології, хімії, фізики, географії, математики та створення сучасних STEM-лабораторій. Зокрема, закупівлю лабораторного обладнання, комп’ютерної техніки, інтерактивних засобів навчання та нових меблів.

Ремонт приміщень має профінансувати місцева влада або інші джерела, не заборонені законом.

У Міністерстві освіти наголошують, що такі оновлення мають підвищити якість природничої освіти та заохотити учнів до навчання сучасними методами.

Раніше Уряд виділив додаткову субвенцію 272,5 мільйонів гривень на безпеку в закладах освіти, серед регіонів-отримувачів — і Миколаївська область. Кошти спрямують на облаштування безпечних умов в школах.

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