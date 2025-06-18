Сонячні панелі та акумулятори: на Миколаївщині запускають проєкт енергонезалежних шкіл

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області стартує проєкт зі створення енергонезалежних шкіл, які зможуть працювати автономно навіть під час блекауту — до 12 годин.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Починаємо роботу щодо створення на Миколаївщині енергонезалежних закладів освіти, які зможуть працювати автономно до 12 годин, — навіть у разі можливих атак на енергетичну інфраструктуру, — зазначив Віталій Кім.

Як пояснив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, у таких школах передбачається встановлення сонячних панелей, акумуляторів і систем автономного енергозабезпечення.

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За його словами, позанавчальний час діти зможуть залишатися у школах до пізнього вечора. Займатись спортом, дивитись фільми, слухати лекції або грати в розвиваючі ігри.

— У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри, — зазначив Віктор Микита.

На першому етапі проєкту зосередяться на найбільших опорних школах, де вже є бомбосховища та твердопаливні котли. У закладах, де таких немає, передбачається встановлення резервних систем опалення. Другий етап охопить усі інші опорні школи області.

У рамках реалізації проєкту передбачили три черги: спочатку буде проведено заміну освітлення на енергозберігаюче, далі — встановлено сонячні панелі та акумуляторні системи. На фінальному етапі школи обладнають необхідною інфраструктурою для безпечного перебування дітей у позаурочний час.

Рішення про запуск ініціативи ухвалено на основі позитивного досвіду вже функціонуючих автономних шкіл в інших регіонах. Керівники ОВА вже отримали доручення підготувати проєктно-розрахункову документацію та якнайшвидше розпочати реалізацію спільно з громадами, ще до початку осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, експерти підрахували, що повна енергомодернізація багатоповерхівки в Миколаєві коштує близько 13 мільйонів гривень.