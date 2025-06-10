  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Фото: МикВістіСонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Фото: МикВісті

Повна енергомодернізація багатоповерхівки в Миколаєві коштує близько 13 мільйонів гривень.

Про це йдеться в статті «МикВісті» «Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію». 

За словами фахівців Центру розвитку житлового фонду, до комплексу робіт входить встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП), ремонт і балансування системи опалення, заміна вікон і дверей, утеплення фасадів, підвалів, горищ, даху та фундаменту до глибини промерзання — 70 см. Додатково передбачений монтаж сонячної електростанції для часткового покриття потреб будинку в електроенергії.

— Після встановлення ІТП починають замінювати труби та вирівнювати систему опалення, щоб уникнути ситуації, коли в одних квартирах тепло, а в інших холодно. Потім утеплюють фасади — і це дає економію до 70%. Є приклади, коли трикімнатна квартира платить за опалення 650 гривень за весь сезон, а у звичайних будинках — 2300–4000 гривень. Різниця суттєва, — розповідає експерт Центру розвитку житлового фонду Юрій Гусаков.

Загальний процес енергомодернізації займає приблизно чотири роки. Завдяки державним та місцевим програмам, ОСББ сплачує лише близько 1,8 мільйона гривень, а також може скористатися кредитом фонду декарбонізації для покриття частини вартості.

Нагадаємо, упродовж останнього року у Миколаєві на дахах 20 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) встановили 16 сонячних електростанцій (СЕС), дві — на етапі монтажу та ще дві — в пошуку підрядника.

Останні новини про: Енергетика

На Миколаївщині планують побудувати новий вітропарк на 350 МВт
У Миколаївському районі збудують сонячну електростанцію потужністю 2,4 МВт
Ворожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області: понад 20 тисяч людей без світла
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко

Останні новини про: Енергетика

Ворожий дрон атакував енергооб'єкт у Сумській області: понад 20 тисяч людей без світла
У Миколаївському районі збудують сонячну електростанцію потужністю 2,4 МВт
На Миколаївщині планують побудувати новий вітропарк на 350 МВт

Удар РФ по Одесі: обстріли пошкодили кіностудію та зоопарк

3 години тому

У Миколаєві запрацював завод із переробки будівельного сміття

Головне сьогодні